Главы МИД Швеции и Литвы призвали наказать виновных в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Еще один голос замолчал. В ужасе из-за убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - это лишь один из последних случаев среди убийств оппозиционных журналистов в России и за рубежом. Важно, чтобы ответственные были привлечены к ответственности", - написала руководительница шведского МИД Маргот Валльстрём в в Twitter.

Фото: twitter.com/margotwallstrom

"Ошеломлен вестью об убийстве российского журналиста-оппозиционера Аркадия Бабченко в Киеве сегодня вечером. Глубокие соболезнования его семье и друзьям. Те, кто несет ответственность за это жестокое преступление, должны быть привлечены к ответственности", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Фото: twitter.com/LinkeviciusL

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ. Он автор четырех книг в жанре военной прозы и сотен репортажей из горячих точек. Был найден застреленным в Киеве 29 мая.

Напомним, что "Страна" ведет олайн-репортаж после убийства оппозиционного журналиста в Киеве.

Как сообщала "Страна", журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что убитому в Киеве журналисту Аркадию Бабченко ранее поступали угрозы в Facebook.