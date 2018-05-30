Трагедия произошла в Святошинском районе Киева, где из окна выпал и разбился насмерть четырехлетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

ЧП случилось 29 мая в многоэтажке на улице Гната Юры.

"Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал с 12-го этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мальчик воспитывался в нормальной многодетной семье.

"На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Киеве Оксана Поплавская.

Врачи на месте инцидента констатировали смерть ребенка.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как несчастный случай.

Полицейские призывают родителей и родных внимательно следить за своими детьми и советуют не оставлять малышей без присмотра в комнатах с открытыми окнами или балконом даже ненадолго.

"Установите фиксаторы, которые не позволят открыть окно или решетки, не оставляйте у окна какие бы то ни было предметы и мебель интерьера, с помощью которых ребенок смог бы залезть на подоконник", - рекомендуют в полиции.

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