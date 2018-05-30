После убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, которому поступали угрозы, украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Кремль и Москву нужно сжечь.

Об этом он написал в Facebook.

"Цель империи варваров - разрушить все, что они не способны подчинить, понять, украсть. Убивать десятками миллионов и врать без остановки. Концлагеря по всей империи и уничтожение инакомыслящих, которые вырвались из их сетей, по всем городам планеты. Ледорубы в Мексике, яд в Париже, Праге, Лондоне, Берлине. "Случайные" смерти и банальные пули убийц", - написал его министр.

По его словам, свободу удается завоевать страшной ценой.

"Возможно, отдельным западным политикам все еще нравится пожимать вспотевшую от крови руку кремлевского карлика. И им очень повезет, если московские орды опять не выбьют последние остатки иллюзий на пока спокойных европейских улочках. Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать - только сжечь", - написал министр.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Напомним, что "Страна" ведет олайн-репортаж после убийства оппозиционного журналиста в Киеве.

"Страна" писала о том, что известно об убитом журналисте Аркадии Бабченко.