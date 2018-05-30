В августе 2016 года российский журналист Аркдий Бабченко заявил, что Украина - "по крайней мере свободная страна, где людей по подъездам не стреляют".

Об этом на своей странице в Facebook вспомнил украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов.

Фото: facebook.com

"Однажды Бабченко мне написал текст - я его сейчас опубликую. Толковый был парень.

Злой, матёрый, упёртый, толковый и - беспощадный. Каждый раз на ночь что-нибудь о Путине и России выдавал...

Ему слово...

" ... Война делает с обществом то же самое, что и публичная казнь, - снимает запреты.

Самое негативное, что может произойти с Украиной на этой войне, - "чеченизация" общества. Когда во имя "военной необходимости" снимается сначала один запрет, потом второй, потом третий. Когда начинают одобрять те действия и ситуации, которые недопустимы в мирной жизни. Происходит это не враз, не сразу.

Сначала один шажок, потом второй, а через десять между "нормой" и "военной необходимостью" оказывается уже пропасть, перешагнуть которую обратно намного труднее… В украинском обществе начались те же процессы, что и в российском во время чеченской войны.

…Война - закончится.

А ненависть и порожденный ею психоз - останутся. И они обязательно будут перенесены внутрь страны. Закон перестанет существовать не только для врагов. Он перестанет существовать для всех. Прежде всего - для самих себя. Потому что другого пути просто нет.

Общество, которое согласилось с презумпцией виновности, коллективной ответственностью, внеправовыми методами, не откажется от них после окончания войны.

На эти рельсы легко встать, но с них тяжело слезть. Что дальше? Дальше Украину ждут послевоенные проблемы. Вьетнамский синдром вернувшихся из котлов и окружений (а он будет, не надо обольщаться). Начнутся какие-нибудь мутные теракты в метро.

Они и сейчас есть, но пока за всем тем ужасом, что происходит на Донбассе,

не замечаются. А потом замечены будут. Обязательно.

Общество, привыкшее жить на пределе, само подхватит эту тему. А поскольку внешнего врага уже нет, а страх и массовый психоз есть, то они неизбежно будут перенесены на врага внутреннего. Который будет создан в кратчайшие сроки…

…Потом какой-то - уже украинский - журналист задастся вопросом,

что что-то здесь не так. И общество будет готово уже к расправе над ним -

пособником террористов. И также будет говорить о временной необходимости.

Временная необходимость - она вообще как-то навсегда. Потом на фоне борьбы с террористами - российскими диверсантами (которые, не сомневаюсь, будут в реальности, но еще больше - в головах), журналистами "Лайфньюс" или проплаченными титушками, неважно, - будут приняты нужные кому-нибудь законы и ограничены гражданские права. Потом начнутся и аресты.

А потом…

А черт его знает, что потом. Один из вариантов "путинской" Украины, возможно", - процитировал Алексей Мочанов переписку двухлетней давности с Аркадием Бабченко.

Фото: facebook.com

Напомним, известного российского журналиста, который с 2017 года проживал в Киеве, Аркадия Бабченко вечером 29 мая застрелили в своем доме, в Днепровском районе столицы. До больницы он не доехал и скончался в карете скорой помощи. У журналиста остались жена и дочь.

Также "Страна" писала о том, что коллеги Бабченко рассказали, что он получал угрозы.