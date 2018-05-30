Украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи.

Об этом сообщает ESPN.

После расследования матчей на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016-м в Египте, Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit обязала к тому же 30-летнего спортсмена выплатить и штраф в размере 10 тысяч долларов.

Кроме того, украинец не сможет больше принимать участие в официальных теннисных турнирах.

Фото: google.com.ua

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина победила на открытии Ролан Гаррос в Париже. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции, второго турнира серии Grand Slam - 36 миллионов евро.

Как сообщала "Страна", украинская теннисистка Козлова сенсационно выбила победительницу Ролан Гарроса на старте турнира.