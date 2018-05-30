Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом говорится в указе президента на сайте его Администрации.

"Освободить Вовка Дмитрия Владимировича с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - говорится в тексте указа президента.

Дмитрий Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

Ранее он не имел опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко.

Напомним, что срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка истек в мае 2018 года.

Как сообщала "Страна", председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заработал 480 тысяч гривен в 2017 году.