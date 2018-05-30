Представительница Украины в гуминатирной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко анонсировала сложные переговоры в Минске 30 мая. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Сегодня Минск. Еду с тяжелым сердцем. И из-за страшных ночных новостей. И из-за острого осознания, что происходит серьезная эскалация конфликта не только на линии фронта. Война, терроризм - рядом, в тылу", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.

"Сегодня будет очень тяжелое заседание - из-за ухудшения ситуации с безопасностью, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуск МККК к заключенным при отсутствии ответа РФ по украинской инициативе передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том числе Олега Сенцова", - добавила Геращенко.

Также она высказала обеспокоенность отсутствием реакции мира на проблему заложников и политзаключенных.

"Да, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя бы об обеспокоенности, правительств и лидеров, ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институтов, которые должны были бы жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года", - отметила нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, что глава НСЖУ обвинил Ирину Геращенко во лжи с парламентской трибуны.

Также мы сообщали, что Геращенко заявила, что в Минске не договорились по обмену пленными.