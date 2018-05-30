В России не прошли мимо убийства в Киеве известного журналиста Аркадия Бабченко. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте Путине обратится к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в расследовании гибели журналиста.

Напомним, "Страна" ведет онлайн о том, что известно об убийстве Аркадия Бабченко.



"Прежде всего, мы направим письмо уполномоченному Рады по правом человека Людмиле Денисовой и попросим ее содействия в том, чтобы российских и украинских правозащитников допустили к участию в общественном контроле за ходом расследования", - сказал глава СПЧ Михаил Федотов, передает ТАСС.

"Мы заинтересованы в том, чтобы расследование было максимально тщательным и максимально объективным, открытым и понятным обществу", - подчеркнул Федотов.

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры, он умер по дороге в больницу. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия его убийства.

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ потребовали от Украины немедленно расследовать убийство Бабченко.