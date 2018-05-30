Журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что убитому в Киеве журналисту Аркадию Бабченко ранее поступали угрозы в Facebook.

По ее словам, он пытался получить вид на жительство в Праге.

"Он всегда говорил, что в России ему небезопасно, говорил, что ему угрожали. Здесь же он говорил, что ему постоянно идут угрозы и в Facebook, и в комментариях в соцсети, но он на это не реагировал. Знаю, что он пытался получить вид на жительство в Праге", - заявила она в эфире телеканала ATR.

Аркадий Бабченко - автор четырех книг в жанре военной прозы и сотен репортажей из горячих точек. Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ.

Он был найден застреленным в Киеве 29 мая.

Напомним, что в ООН потребовали провести быстрое расследование убийства Аркадия Бабченко в Киеве.

Как сообщала "Страна", с таким заявлением выступили и в ОБСЕ.