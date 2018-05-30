В среду, 30 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро подешевели.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар стал дешевле на 5 копеек - 26,09 грн.

Евро также подешевел на 36 копеек - до 30,16 грн.

Стоимость российского рубля снизилась до 0,416 грн.

Напомним, что футбольные болельщики помогли после праздника выровнять ситуацию на валютном рынке.

Как сообщала "Страна", Webmoney "заморозила" деньги украинцев до 2021 года. Международная система Webmoney Transfer сохранит деньги своих украинских пользователей, и не позднее 24 мая 2021 года конвертирует титульные знаки WMU (эквиваленты гривны) с "замороженных" кошельков на титульные знаки WMZ (эквивалент доллара США).