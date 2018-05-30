В Северной Корее, где демонтировали ядерный полигон, могут открыть сеть бургерных в качестве "жеста доброй воли". Об этом сообщает NBC.

При этом, по данным ЦРУ, Северная Корея не собирается отказываться от ядерного оружия.

"По словам трех сотрудников нацбезопасности, в США выяснили, что есть возможность того, что Ким Чен Ын откроет сеть бургерных в Пхеньяне.

Президент США Дональд Трамп является поклонником бургеров и во время своей президентской кампании заявил, что хотел бы провести встречу с Ким Чен Ыном "с гамбургером на столе переговоров".

Напомним, что несмотря на информацию об отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Белом доме заявили, что она состоится 12 июня, как и планировалось или немного позже.

Как сообщала "Страна", ранее Дональд Трамп объявил об отказе от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая, по предварительным данным, должна была состояться в Сингапуре 12 июня.