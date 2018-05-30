ОБСЕ призвала Украину провести немедленное и полное расследование убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, застреленного в Киеве 29 мая.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира, обнародованном на сайте организации.

"Я возмущен этим ужасным актом, - сказал Дезир, - я призываю власти быстро и тщательно расследовать обстоятельства этого убийства и привлечь виновных к суду".

"Мои искренние соболезнования семье Бабченко, друзьям и коллегам", - добавил представитель ОБСЕ.

Аркадий Бабченко - автор четырех книг в жанре военной прозы ("Десять серий о войне", "Божий человек", "Алхан-Юрт", "Война") и сотен репортажей из горячих точек. Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ.

Он был найден застреленным в Киеве 29 мая.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг гибели известного российского журналиста.

Как сообщала "Страна", ранее в ООН потребовали провести быстрое расследование убийства Аркадия Бабченко в Киеве.