Несмотря на информацию об отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Белом доме заявили, что она состоится 12 июня, как и планировалось.

Об этом сообщает Reuters.

"Президент считает, что переговоры протекают очень хорошо и встречи, прошедшие на этой неделе, безусловно являются признаками прогресса", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом, по ее словам, Белый дом готов ко всем вариантам развития событий. В том числе к тому, что встреча состоится 12 июня или будет перенесена на более поздний срок.

Напомним, что предлогом для отмены администрацией Белого дома встречи Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном назвали реакцию северокорейской стороны на заявление вице-президента США Майка Пенса о возможности "ливийского варианта" смены власти в КНДР.

Как сообщала "Страна", вместе с тем, заместитель Ким Чен Ына в Трудовой партии КНДР Ким Ен Чол совершит визит в США, чтобы провести прямые переговоры с администрацией Трампа о проведении саммита лидеров двух государств.