Стали известны подробности гибели 19-летней украинской студентки в Словакии.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Трагедия произошла вечером 28 мая в городе Прешов в 120 км от Ужгорода.

Сообщение о том, что девушка по имени Ирина выпала с балкона восьмого этажа общежития поступило в 21:20. По предварительной информации, вместе с одногруппниками она праздновала защита дипломной работы.

Полиция выясняет все обстоятельства смерти.

Девушка училась в университете города Кошице, одно из подразделений которого расположено в Прешове.

Фото: mukachevo.net

Напомним, что на улице Будувательской, 13, в Пряшеве нашли умершую гражданку Украины 1999 года рождения.

Как сообщала "Страна", работающие в Польше иностранцы в 2017 году сделали переводов за границу в общей сложности на 13 млрд. злотых (более $3,5 млрд).