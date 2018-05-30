Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж увидел фото своей гостиной в телевизионном сюжете о лондонской квартире министра финансов Украины Александра Данилюка.

Об этом он написал в Facebook.

"Недавно я получил этот скриншот, сделанный из передачи 1+1. В сюжете изображение на скриншоте приводится как доказательство того, что министр финансов Александр Данилюк якобы приобрел квартиру в Лондоне за миллион долларов. В сюжете также говорится, что фото сделано в Великобритании и взято с фейсбук страницы Ольги Данилюк",- пишет банкир.

Он отмечает, что на самом деле фото было сделано в Париже, в апартаментах его семьи, где Данилюк со своей семьей повел вечер во время рождественских каникул.

Фото: facebook.com/francis.malige.5

В ответ журналист ТСН Дмитрий Святненко, который готовил этот сюжет, заявил, что в репортаже нет ни слова, что фото было сделано в доме Данилюка.

"Интересно, что господин Данилюк не ответил на приведенные в материале факты о его возможной собственности заграницей. Вместо этого через месяц после выхода сюжета появилось ваше сообщение. Мы хотим отметить, что в репортаже нет ни слова, что фото, о котором вы упоминаете, было сделано в этом доме. В нашем материале речь идет о том, что госпожа Данилюк в течение 2017 года размещала в сети свои личные фотографии, находясь в этом доме. Учитывая это, у нас есть некоторые основания подозревать, что вы стали объектом манипуляций, получив неправильный перевод сюжета", - заявил журналист.

Ранее "Страна" разбиралась, почему поссорились Гройсман с министром финансов и отправят ли его в отставку.

Как сообщала "Страна", жесткая перепалка министра финансов Александра Данилюка и премьера Владимира Гройсмана во время последнего заседания Кабмина спровоцировано активизацией расследования ГПУ дела о доходах Данилюка за пределами страны.