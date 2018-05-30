В доме российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, убитого в Киеве 29 мая, полиция искала видео с камер наблюдения накануне его убийства.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным источников, 29 мая в 5 утра в доме Бабченко по улице Никольско-Слободской в Киеве полиция искала видео с камер наблюдения.

Какого именно дела касались следственные действия - не сообщается.

Аркадий Бабченко - автор четырех книг в жанре военной прозы ("Десять серий о войне", "Божий человек", "Алхан-Юрт", "Война") и сотен репортажей из горячих точек. Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ.

Напомним, что ранее был опубликован фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко.

Как сообщала "Страна", в ООН потребовали провести быстрое расследование убийства Аркадия Бабченко в Киеве.