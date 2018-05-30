В США, где собираются обложить пошлинами китайские товары, сообщили об ужесточении правил выдачи виз гражданам Китая.

Об этом пишут РИА Новости.

Новые правила выдачи виз гражданам Китая вводят с 11 июня, согласно которым США оставляют за собой право ограничивать срок действия визы.

Речь идет об ограничении одним годом срока виз для студентов в сфере робототехники, авиастроения и высокотехнологичных областях. Это делается в рамках стратегии национальной безопасности для предотвращения передачи интеллектуальной собственности конкурентам. При этом процедура выдачи виз не изменилась.

"Хотя подавляющее большинство виз, выданных китайским гражданам, выданы на максимальный срок действия, сотрудники консульской службы могут ограничивать срок визы в конкретных случаях в соответствии с обстоятельствами для каждой ситуации", - уточнил представитель Госдепа.

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