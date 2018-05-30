Председатель Верховной Рады Андрей Парубий посетил парламент Израиля 29 мая. Во время визита он поднял вопрос о признании Голодомора геноцидом украинцев.

Об этом он написал в Twitter.

"Поблагодарил депутата Кнессета - Акрама Хасана - автора законопроекта о признании Голодомора - геноцидом украинского народа парламентом Израиля. Надеюсь, что Кнессет вскоре признает Голодомор- геноцидом. Акрам Хасан пообещал стойко бороться за свою идею" - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Также Парубий написал, что обсудили с главой Кнессета перспективы безопасности сотрудничества между Украиной и Израилем, поскольку оба государства находятся в состоянии войны и их границы под постоянными обстрелами.

Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Напомним, что ранее Петр Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Как сообщала "Страна", губернатор штата Миссури Эрик Гретенс выдал прокламацию, в которой признал Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа.