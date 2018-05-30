В среду, 30 мая, синоптики обещают жаркий день без осадков. По всей Украине высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +26…+29.

На севере днем +25…+29.

В центре днем воздух прогреется до+25…+28.

На востоке днем сегодня +24…+27.

На юге днем +26…+29.

В Киеве 30 мая дневная температура составит +27…+29. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее синоптик показала карту погоды в Украине и предупредила о приближении жары после Троицы.

Как сообщала "Страна", также синоптик показала, где в Украине будет хорошая погода на Троицу, а где пройдут дожди с грозами.