Синоптики обещают жаркий день без осадков
В среду, 30 мая, синоптики обещают жаркий день без осадков. По всей Украине высокий уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +26…+29.
На севере днем +25…+29.
В центре днем воздух прогреется до+25…+28.
На востоке днем сегодня +24…+27.
На юге днем +26…+29.
В Киеве 30 мая дневная температура составит +27…+29. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее синоптик показала карту погоды в Украине и предупредила о приближении жары после Троицы.
Как сообщала "Страна", также синоптик показала, где в Украине будет хорошая погода на Троицу, а где пройдут дожди с грозами.
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