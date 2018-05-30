Проект газопровода "Южный газовый коридор" ("ЮГК") позволит странам Центральной Азии, Кавказа, Ирака и Восточного Средиземноморья поставлять свои энергоресурсы на рынок Европы.

Об этом заявил заместитель помощника по энергетически вопросам госсекретаря США Сандра Оудкирк, передает Интерфакс.

"Сегодня мы отмечаем отправку газа в Турцию (по "ЮГК" - Прим.Ред.), а в ближайшем будущем будем праздновать отправку газа в Европу из разных стран. Посредством расширяющейся системы, "ЮГК" позволит странам Центральной Азии, Кавказа, Ирака, Восточного Средиземноморья направлять свои энергетические ресурсы в Европу", - сообщила Оудкирк журналистам во вторник в Баку.

По ее словам, США надеются на "успешное развитие этого проекта".

"Несмотря на то, что США в лице правительства не участвует в проекте напрямую, но посредством различных компаний мы поддерживает его реализацию. Это показатель значимости, которую США придают проекту, как ключевому фактору энергетической безопасности Европы. США привержены поддержке энергетической безопасности своих партнеров", - отметила она.

Оудкирк считает "ЮГК" хорошей, новой и надежной возможностью для партнеров США в Европе обеспечить свою энергетическую безопасность.

Представительница США добавила, что Азербайджан богат энергоресурсами, но при этом страна уделяет внимание развитию альтернативных источников энергии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник запустил "ЮГК", предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Церемония запуска "ЮГК" состоялась на Сангачальском терминале. Процесс закачки первого газа в "Южный газовый коридор" уже начался.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы.

Как сообщала "Страна", Венгрия договорилась с Газпромом о продлении "Турецкого потока". По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, данный маршрут является более реалистичным решением, чем через Румынию или Хорватию.

Напомним, что Украина готовится закупать газ в Румынии.