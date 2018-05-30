До 15 июня 2018 года США намерены опубликовать список импортных товаров из Китая на $50 млрд, которые будут облагаться 25%-ной пошлиной.

Об этом передает Интерфакс.

"Речь идет о товарах, содержащих промышленно важные технологии, в том числе продукция, связанная со стратегией "Сделано в Китае 2025", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Окончательный список товаров будет обнародован до 15 июня 2018 года, и импортные пошлины для них будут введены вскоре вслед за этим", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Белый дом планирует до 30 июня обнародовать отдельные меры для ограничения инвестиций и улучшения экспортного контроля в отношении китайских граждан и организаций, имеющих отношение к промышленно важным технологиям.

Эти меры будут введены в действие вскоре после их обнародования, обещают в Белом доме.

США также продолжат подавать иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с нарушением Китаем практик в области интеллектуальной собственности.

Пекин и Вашингтон ведут активные переговоры, и обе стороны дали понять, что хотят избежать торговой войны.

Министр торговли США Уилбур Росс на этой неделе посетит китайскую столицу с официальным визитом, где обсудит меры, которые позволили бы сократить торговый дефицит США с Китаем.

Как сообщала "Страна", Китай заявил о бесцеремонном вторжении флота США в территориальные воды Поднебесной. Корабли ВМС США не получили разрешения правительства Китая и вошли в акваторию островов Сиша (Парасельские острова).

Отметим, что США заявили о "звуковых атаках" на посольство в Китае.