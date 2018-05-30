Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко получил травму правой руки (разрыв губы) во время боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом 12 мая. Нашему боксеру предстоит артроскопическая операция в среду в Лос-Анджелесе.

Об этом заявил его промоутер Боб Арум, передает Telegram-канал "Бокс говорит".

Во вторник Василий Ломаченко сообщил журналистам о том, что он получил травму правого плеча еще во втором раунде боя с Линаресом.

По словам чемпиона, "плечо выскочило со своего места, а потом встало назад" - и до конца боя приносило ему большие неприятности.

“Я не мог использовать свою правую руку, не мог бить правый хук, было очень некомфортно продолжать бой”, - сказал Ломаченко после обследования у хирурга-ортопеда в клинике Лос Анджелеса.

"Есть четкие признаки того, что был вывих плеча, и наиболее часто сопутствующий этому результат - разрыв губы в плечевом суставе. В данном случае, этот разрыв достаточно обширный. Обычно, разрыв происходит от двух часов по часовой стрелке, если вы смотрите прямо на сустав, и до 6 часов. В данном случае, разрыв наблюдается по всему контуру губы. Пока мы наблюдаем значительную нестабильность правого плеча", - сообщил хирург.

Василий Ломаченко поблагодарил множество фанатов, уже пожелавших ему скорейшего выздоровления и заявил, что постарается выйти в ринг до конца года. Напомним, что его следующий бой планировался за титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе - против мексиканца Реймундо Белтрана 25 августа.

Фото: t.me/boxingcom

Как сообщала "Страна", Флойд Мэйвезер заявил, что знает, как нужно действовать в ринге против нашего боксера.

"Ломаченко – крепкий боксер, но я могу рассказать Дэвису, что надо делать в ринге против него. Если, конечно, бой состоится когда-нибудь, что маловероятно. Думаю, Ломаченко проведет бой с Гарсией. Сомневаюсь, что у Василия такой же сильный удар, как у Майки. Удар Линареса, который привел к нокдауну, даже и не был ударом. Поверьте, Дэвис намного лучший панчер, чем Хорхе. Если бы так попал Джервонта, он бы нокаутировал Ломаченко. Он панчер, если делает больно, то это не как я", - сказал Мэйвезер.

Отметим, что Василий Ломаченко на победные деньги после боя купил "кубик"-Mercedes.