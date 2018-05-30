Несколько десятков ранее неизвестных древних наземных рисунков - геоглифов - обнаружены в районе Наска на юге Перу.

Об этом передает NHK со ссылкой на представителей Министерства культуры Перу.

Археологи обнаружили более 25 ранее неизвестных геоглифов, среди которых - изображения касатки и танцующей женщины.

Представители говорят, что геоглифы были обнаружены с использованием низко летающих дронов. Эти геоглифы плохо видно с большой высоты, потому что их очертания со временем стерлись из-за ветров и дождей.

Геоглифы Наска являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Они были созданы два с лишним тысячелетия назад в пустыне Наска.

Фото: www3.nhk.or.jp

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