Датский Копенгаген и шведский Мальме намерены соединить подводной линией метро через пролив Эресунн.

Об этом передает The Local со ссылкой на заявление мэров двух городов на пресс-конференции в Мальме.

"Метро между двумя городами может быть построено до 2035 года", - говорится в сообщении.

Транспортная линия обеспечит рабочие места, сократит время проезда и увеличит инвестиционный потенциал, пишет издание.

Планируется, что поезда метро будут отходить каждые полторы минуты, а время поездки между городами продлится 23 минуты - вдвое меньше, чем в настоящее время через мост.

Как отмечается, на сегодня существуют автомобильное и железнодорожное сообщение между городами через Эресуннский мост, которое имеет общую пропускную способность в 1,3 млн человек. Пересечение пролива длится час.

Ожидается, что со строительством метро пассажиропоток увеличится почти до 2,3 миллионов человек. По оценкам, проект обойдется в 4 миллиарда евро.

Как сообщала "Страна", киевляне требуют отменить повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Проголосовав за одну петицию, пользователи также переходят по цепочке к другой и также ее поддерживают.

Напомним, что в Киеве началось общественное обсуждение повышения тарифов на проезд в городском транспорте.