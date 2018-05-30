В ООН потребовали от властей Украины быстрого расследования убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая", - говорится в заявлении.

Как сообщала "Страна", 29 мая 2018 в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Все подробности.

Он - автор четырех книг в жанре военной прозы ("Десять серий о войне", "Божий человек", "Алхан-Юрт", "Война") и сотен репортажей из горячих точек. Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ.

Напомним, что в полиции назвали первую версию убийства журналиста Аркадия Бабченко.