Опубликовано первое фото с места убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Фото 18+
Первое фото с места убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве опубликовано на портале Киев Оперативный.
По предварительной информации, убийца сделал в спину жертвы четыре выстрела.
Ранее "Страна" сообщала, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко произошло сегодня в доме на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева.
"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", – сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.
Ранее стало известно о последних минутах жизни журналиста Аркадия Бабченко.
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