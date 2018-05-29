Первое фото с места убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве опубликовано на портале Киев Оперативный.

По предварительной информации, убийца сделал в спину жертвы четыре выстрела.

Ранее "Страна" сообщала, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко произошло сегодня в доме на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", – сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

Ранее стало известно о последних минутах жизни журналиста Аркадия Бабченко.