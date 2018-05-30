Фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченко обнародовал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Страна" ведет онлайн-хронику событий вокруг этого убийства.

"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия", – написал полицейский.

Согласно описанию, разыскивается мужчина 40-45 лет, рост – 175-180 см, борода седая, был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщала "Страна", в Киеве во вторник, 29 мая был убит в своей квартире журналист Аркадий Бабченко. По данным полиции, он скончался в карете "скорой" от полученного ранения.

Напомним, что в полиции назвали первую версию убийства журналиста Аркадия Бабченко. Крищенко сообщил, что журналист был убит в квартире, но его супруга в виду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.