Абрамович не сможет работать в Великобритании с новоприобретенным паспортом Израиля
Российский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который получил гражданство Израиля, в случае приезда в Великобританию с новым паспортом - не сможет работать и заниматься там бизнесом.
Об этом передает The Guardian со ссылкой правительство Великобритании.
"Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", который столкнулся с трудностями получения новой визы в Великобританию, не сможет работать в Британии, если он приедет сюда с новым израильским паспортом", - говорится в сообщении.
По словам представителя британского правительства, теперь, получив гражданство Израиля, Абрамович сможет без визы находиться в Великобритании в течение шести месяцев. Однако, как отмечается, безвизовый режим с ближневосточной страной не дает права израильтянам работать.
"Те, кто имеют израильский паспорт, не требуют визы, что означает, что они смогут приехать в Великобританию в качестве посетителей на максимальный шестимесячный период. Израильтянам нужно получить визу, если они хотят жить, работать или учиться в Великобритании", - пояснил пресс-секретарь.
Он добавил, что иммиграционные службы будут мониторить соблюдение этих условий. А министерство внутренних дел может лучше растолковать, какая работа проводится в таких случаях.
Абрамовичу ранее был фактически запрещен въезд в Великобританию, поскольку он не предоставил доказательства законности происхождения его состояния.
Как сообщала "Страна", британские власти назвали Абрамовичу условие для продления визы. Для продления инвестиционной визы российского олигарха может потребоваться справка о его доходах.
Отметим, что Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов.