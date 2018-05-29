Российский миллиардер и владелец английского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который получил гражданство Израиля, в случае приезда в Великобританию с новым паспортом - не сможет работать и заниматься там бизнесом.

Об этом передает The Guardian со ссылкой правительство Великобритании.

"Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", который столкнулся с трудностями получения новой визы в Великобританию, не сможет работать в Британии, если он приедет сюда с новым израильским паспортом", - говорится в сообщении.

По словам представителя британского правительства, теперь, получив гражданство Израиля, Абрамович сможет без визы находиться в Великобритании в течение шести месяцев. Однако, как отмечается, безвизовый режим с ближневосточной страной не дает права израильтянам работать.

"Те, кто имеют израильский паспорт, не требуют визы, что означает, что они смогут приехать в Великобританию в качестве посетителей на максимальный шестимесячный период. Израильтянам нужно получить визу, если они хотят жить, работать или учиться в Великобритании", - пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что иммиграционные службы будут мониторить соблюдение этих условий. А министерство внутренних дел может лучше растолковать, какая работа проводится в таких случаях.

Абрамовичу ранее был фактически запрещен въезд в Великобританию, поскольку он не предоставил доказательства законности происхождения его состояния.

Как сообщала "Страна", британские власти назвали Абрамовичу условие для продления визы. Для продления инвестиционной визы российского олигарха может потребоваться справка о его доходах.

Отметим, что Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов.