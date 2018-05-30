Сегодня, 29 мая, в Киеве застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Он жил в Киеве с 2017 года, покинув Россию из-за неслогласия с политикой правительства и угрозами в свой адрес.

"Страна" ведет онлайн-хронику по убийству Бабченко. А пока - главные факты о нем, известные на этот час.

Как убивали Бабченко

Бабченко застрелили на пороге его собственной квартиры. Убийца ждал журналиста на лестничной клетке. Бабченко сходил в магазин, а когда на обратном пути открыл дверь квартиры и вошел в нее - прозвучало несколько выстрелов. Стреляли в спину.

На фотографии, которая появилась в Сети, видно, что тело Бабченко полностью лежит в квартире - другими словами, журналист вошел в нее. Заходил ли убийца следом в квартиру или стрелял из подъезда - пока непонятно.

Как стало известно об убийстве

Об убийстве в полицию сообщила его жена. Она выходила из ванной и услышала какие-то хлопки.

Пока ехала скорая, Бабченко был еще жив, но по дороге в больницу - скончался от ран, несовместимых с жизнью.

Сама жена в шоке и пока показаний не дает.

Версии полиции и не только

Киевская полиция уже возбудила дело по 115 статье УК - умышленное убийство.

На данный момент следствие рассматривает две версии: журналистская деятельность и гражданская позиция Бабченко.

Бытовой версии среди них пока нет. А близкий к МВД надреп Антон Геращенко заявил, что приоритетной версией будет "рука Москвы".

При этом бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, живущий в Киеве, предположил, что российских оппозиционеров в Украине ликвидируют руками бойцов добробатов.

Что известно об убийце

Полиция опубликовала в Facebook фоторобот на вероятного убийцу.

Ему на вид лет 40-45, борода седая, телосложение среднее, рост - 175-180 см. На момент убийства был одет в бейсболку и джинсовый костюм.

Пока больше данных о вероятном убийце нет.

Международная реакция

В ООН призвали Украину "быстро расследовать" убийство Бабченко. В России завели уголовное дело по факту гибели их гражданина в Киеве. А МИД РФ практически обвинил Украину в том, что громкие убийства стали визитной карточкой страны.