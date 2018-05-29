Представители МИД и Минобразования Украины и Венгрии договорились о встрече в июне. В переговорах также примут участие представители венгерской общины Закарпатья, для решения языкового вопроса которых Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу.

Об этом во вторник, 29 мая, сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

"Венгрия предлагает создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением заключения Венецианской комиссии относительно Украины. Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина привела к ситуации, которая является плохой для всех", - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, Венгрия не заинтересована в споре и хочет окончательно найти решение сложившейся ситуации.

Сиярто отметил, что рабочая группа должна включить в себя руководителей министерств иностранных дел и образования, а также представителей венгерского меньшинства в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой в Нью-Йорке заявил, что Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании. Позже в июне встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины.

Как сообщала "Страна", власти Венгрии приняли "Меморандум о защите закарпатских венгров". Документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генерального секретаря Альянса.

Отметим, что венгерский Greenpeace требует наказать Украину за мусор в реках.