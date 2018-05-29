С начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 100 тысяч нарушений режима прекращения огня и 107 смертей мирных жителей, сообщил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан на специальном заседании Совета безопасности ООН во вторник.

"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тысяч нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились", - сказал он, передает "Интерфакс- Украина".

Апакан проинформировал, что в среду, 30 мая, в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы, в частности подгруппы по безопасности.

Он отметил, что СММ фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и гибель мирных жителей.

"С начала года миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибли в результате артобстрела, либо подорвались на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошли в апреле-мае", - проинформировал Апакан.

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ обеспокоены ростом жертв среди мирного населения из-за обострения на Донбассе.

Мы писали, что весенние обстрелы Александр Хуг назвал самыми интенсивными с начала года.

Также мы писали, что Меркель обеспокоена ситуацией на Донбассе.