Накануне гибели в Twitter журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве, появился твит, в котором он говорит об угрозе убийством от некоего "доверенного лица президента".

Однако ссылка из этого твита, ведущая на Facebook, недоступна. Похоже, что сам журналист ее и удалил, а в Twitter появилась уже копия этой записи, которую Аркадий удалить не успел.

О каком именно предложении и какого именно президента идет речь - пока не известно.

Фото: twitter.com/starshinazapasa

Как сообщала "Страна", В Следственном комитете России возбудили уголовное дело об убийстве Аркадия Бабченко. "За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в заявлении Следкома.

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