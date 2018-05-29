Оппозиционный российский политик Илья Пономарев считает, что исполнителем убийств российских оппозиционных политиков могут быть бывшие бойцы украинских добровольческих батальонов.

Это он заявил в связи с убийством российского журналиста Аркадия Бабченко.

"За последние три дня я слышал про три заказа на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что здесь убийцу надо искать в этой среде", – написал он в сети Facebook вечером 29 мая.

"Боюсь, это не последняя смерть", – написал также он.

Фото: facebook.com/iponomarev

Как сообщала "Страна", ранее в полиции назвали первую версию убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Мы писали, что Антон Геращенко рассказал о последний минутах жизни журналиста Аркадия Бабченко.