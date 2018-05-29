В Следственном комитете России возбудили уголовное дело об убийстве Аркадия Бабченко
В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело об убийстве журналиста и гражданина России Аркадия Бабченко в Киеве.
Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
29 мая в Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.
За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России.
Как сообщала "Страна", в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Все подробности. Обновляется.
Полиция на своей страничке в соцсети сообщила, что Бабченко скончался в карете "скорой" от полученного ранения. О происшествии сообщила жена журналиста, которая позвонила на 102 и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.
Напомним, что украинские журналисты подписали обращение к властям.