В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело об убийстве журналиста и гражданина России Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

29 мая в Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.

За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России.

Как сообщала "Страна", в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Все подробности. Обновляется.

Полиция на своей страничке в соцсети сообщила, что Бабченко скончался в карете "скорой" от полученного ранения. О происшествии сообщила жена журналиста, которая позвонила на 102 и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.

Напомним, что украинские журналисты подписали обращение к властям.