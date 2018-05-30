Синоптик Наталья Диденко рассказала о причинах этой непогоды на Азовском море, а также дала прогноз на 31 мая - 1 июня в этом регионе на своей странице в Facebook.

"Шторм, дождь и сильный ветер в Кирилловке, что в приазовском Запорожье, наделали в совокупности серьезных убытков. Затоплены здания, дороги превратились в реки и даже кое-где отдыхающие не могли выйти из домов из-за стихийного бедствия", - отметила синоптик.

Она назвала метеорологические причины штормового ветра. По ее словам, на северо-востоке от Украины расположился антициклон.

"Со стороны Турции, Черного моря крутится оживленный циклон - карта", - обращает внимание Диденко.

Именно противостояние этих двух метеоантиподов повлекло усиление ветра.

"Плюс, обычно, Приазовье - такое место, где тончайшие условия для усиления ветра материализуются моментально. Этакий ветреный полюс Украины. Сегодня и завтра (29, 30 мая) в районе Приазовья, и также, конечно, Кирилловки, будет порывистый, сильный, до штормового, ветер восточного и северо-восточного направления", - прогнозирует Диденко.

Однако, в дальнейшем ветер стихнет, однако на слабый не стоит рассчитывать - ожидается умеренный. Ближайшее существенное усиление ветра в Приазовье, на Запорожье, в Кирилловке - вечером 31 мая и ночью и утром 1 июня.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Страна, 29 мая в Украине будет жарким, почти на всей территории страны высокая угроза пожаров.

Ранее синоптик показала карту погоды в Украине и предупредила о приближении жары после Троицы.