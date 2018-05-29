Очевидная, первая версия убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченка – его профессиональная деятельность. Но о конкретных вопросах говорить пока рано.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Интерфакс.

"Первая и очевидная версия – это его профессиональная деятельность. Учитывая его работу", - сказал он.

Вместе с тем глава полиции Киева подчеркнул, что в настоящее время еще рано говорить о более конкретных версиях. Отвечая на вопрос о том, какие еще рабочие версии отрабатываются полицией, начальник главка сказал: "И личная жизнь, и конфликты не связаны с профессиональной деятельностью".

Крищенко сообщил, что журналист был убит в квартире, но его супруга в виду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.

"Это однозначно не самоубийство. Это убийство, но пока у нас никаких данных больше нет, его жена показаний пока не дает, опрашиваются свидетели, на месте работают следственные группы", – сказал он.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

В эфире 112 канала глава полиции Киева рассказал, что в Бабченко было произведено несколько выстрелов, он умер в карете "скорой помощи". По его словам, одна следственно-оперативную группа работает на месте преступления, вторая - в машине "скорой помощи".

Звонок о происшедшем, как отметил начальник главка, поступил от жены Бабченко. Полиция отрабатывает место преступления, прилегающую территорию, устанавливается наличие видеокамер, после чего можно будет говорить о более конкретных версиях произошедшего.

Как сообщала "Страна", в Киеве в своем доме убит российский журналист Аркадий Бабченко. Все подробности. Обновляется.