Аркадии Бабченко, который сегодня был застрелен в Киеве, - один из самых известных российских военных корреспондентов. Ранее он принимал участие в ченской кампании, служил гранатометчиком в Вооруженных силах РФ.

В этом качестве он очень похож на Захара Прилепина, который тоже воевал в Чечне и стал известным на ниве военной прозы. Правда, потом судьба развела их по разным идеологическим лагерям.

После войны Бабченко занялся не только писательством, но и журналистикой. Он работал как в печатной прессе, так и на ТВ. Как военный корреспондент освещал и войну в Южной Осетии 2008 года.

Придерживался оппозиционных взглядов, а в 2012 году против него возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам.

После аннексии Крыма Бабченко перешел в крайне радикальную оппозицию действующей российской власти. В 2016 году он заявил, что не жалеет о гибели хора Александрова в авиакатастрофе.

Фото: expres.ua

В 2017 году заявил об угрозах себе и своей семье. Жил в разных странах и под конец осел в Киеве, где вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

Как сообщала "Страна", в полиции официально подтвердили убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Мы писали, что Антон Геращенко рассказал о последний минутах жизни журналиста Аркадия Бабченко.