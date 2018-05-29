Известного российского журналиста, проживающего с 2017 года в Киеве, Аркадия Бабченко застрелили в своем доме, в Днепровском районе столицы. До больницы он не доехал и скончался в карете скорой помощи. У журналиста остались жена и дочь.

"Страна" анализирует, что известно об убитом журналисте. Мы также ведем онлайн-репортаж о гибели Бабченко.

Прошел две чеченских войны

Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве.

В 18 лет был призван в армию, проходил службу на Северном Кавказе, принимал участие в первой чеченской войне и служил в войсках связи. Интересно, что когда Аркадий отправился в Чечню, его мать Юлия Бабченко – преподаватель русского языка и литературы – боялась, что сын не вернется с фронта, и решила усыновить шестерых детей – пять девочек и одного мальчика. "Чтобы дождаться внуков", – как шутил сам Бабченко. Документы для опеки над детьми его мать оформляла более семи лет.

Сам же Бабченко после увольнения в запас в 1997 году (ему было 20 лет) получил образование бакалавра юриспруденции по международному праву.

После начала второй чеченской войны решил вернуться на фронт, заключил контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и принимал участие в контртеррористической операции. Служил связистом, затем в мотострелковых войсках, после – командиром расчета в гранатометном взводе. В 2000 году уволен в запас в звании гвардии старшины.

Стал диссидентом после катастрофы с ТУ-154

Бабченко – автор четырех книг в жанре военной прозы ("Десять серий о войне", "Божий человек", "Алхан-Юрт", "Война") и сотен репортажей из горячих точек. Работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с телеканалами НТВ, "Первый канал", ТВЦ.

В марте 2012 года против Бабченко в России было возбуждено уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к массовым беспорядкам) в связи с публикацией поста о возможной тактике митингующих "за честные выборы". Находился в оппозиции к действующей власти в России.

В декабре 2016 года оказался в центре скандала из-за своего высказывания о катастрофе Ту-154 над Черным морем. Пассажирский авиалайнер Минобороны России летел из Москвы в Сирию и рухнул в Черное море после дозаправки в Сочи, через несколько минут после взлета. На борту находились 92 человека, среди которых были 64 артиста ансамбля Александрова, 9 журналистов, а также Доктор Лиза – глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Самолет вез гуманитарный груз, в том числе медикаменты для пострадавших от боевых действий в Сирии. Тогда Бабченко заявил в соцсетях, что относительно катастрофы не чувствует ничего, кроме безразличия. При этом журналист отметил, что ни радости, ни злорадства он также не испытывает.

После этого его подвергли критике депутат Госдумы Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич, призывавшие возбудить против него уголовное дело и даже лишить гражданства.

21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находился в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 по май 2018 года находился в Киеве. Последние полгода вел программу "Prime: Бабченко" на крымско-татарском телеканале ATR. В одном из своих интервью говорил, что против него в России хотят завести уголовное дело за "нацпредательскую деятельность, за то, что я бандеровец, предатель Родины, диссидент и инакомыслящий".

Мог погибнуть в этот день 4 года назад

Последний пост Бабченко в Facebook был посвящен событиям, произошедшим 29 мая 2014 года, когда у юго-восточной окраины Славянска был сбит вертолет Ми-8МТ авиации Национальной гвардии Украины.

При этом погибло 12 украинских военнослужащих, включая шестерых из Национальной гвардии (в том числе членов экипажа, еще один из летчиков, по ряду сообщений, остался жив, хотя и с тяжелыми ранениями) и шестерых сотрудников специальной роты управления МВД Украины по Ивано-Франковской области. В числе погибших на борту находился начальник управления боевой и специальной подготовки Национальной Гвардии (ранее Главного управления Внутренних войск) МВД Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий, ставший первым украинским генералом, погибшим в ходе войны на востоке Украины.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", – написал Бабченко за 9 часов до своей гибели.

В комментариях он отшучивался, что хотя и не верит в ангела-хранителя, но таких "дней рождений" у него накопилось немало.

О еще одном своем "дне рождения" он планировал написать книгу, как говорил в интервью, "про то, как меня в 2014-м расстреливали под Славянском".

"Самый непростой день в моей жизни, когда меня голого с мешком на башке потащили расстреливать…" – признавался журналист.

Верил в открытое вторжение России в Украину

Журналист считал, что открытое нападение Путина на Украину является наиболее вероятным вариантом развития событий. "Когда начнется экономическое загнивание (России. – Прим. ред.), для авторитарных режимов нет лучшего решения внутренних проблем, чем какая-нибудь новая, победоносная, внешняя война и первая цель здесь, конечно, – это Украина", – заявил Бабченко в программе "Бацман" на "112 канале" прошлой осенью.

"Пока есть Владимир Путин, в России война будет всегда. Никаких других инструментов удержания ситуации в стране и удержания влияния на общество, кроме войны, у него не осталось. Сейчас война перенесена в Сирию и на пару лет военная повестка обеспечена. Если там что-то пойдет не так, я не исключаю переноса театра военных действий обратно на Донбасс", – также говорил Бабченко в интервью УНИАН.