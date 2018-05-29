Народный депутат Украины Антон Геращенко, ранее известный в качестве советника главы МВД, сообщил новые подробности обстоятельств убийства журналиста Бабченко.

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу", - написал Геращенко.

"На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства. Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине. Пусть земля будет тебе пухом Аркадий! Знаю, тебя было нельзя купить или запугать. Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине..." - заключил Геращенко.

Фото:facebook.com/anton.gerashchenko.7

Как сообщала "Страна", в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Все подробности. Обновляется.

Напомним, что в апреле НСЖУ требовал провести парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов.