В отделе коммуникации полиции Киева подтвердили убийство в Днепровском районе Киева журналиста Аркадия Бабченко.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", – сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

Как отмечается в пресс-службе, погибший – 41-летний гражданин РФ, ведущий одного из телеканалов.

В настоящее время следователи Днепровского управления полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

Как сообщала "Страна", в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Все подробности. Онлайн-репортаж.

Отметим, что в Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству Шеремета причастны украинские власти.