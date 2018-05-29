В Киеве убил журналист Аркадий Бабченко. "Страна" собирает все данные, которые имеют к этому моменту.

Последняя запись в Facebook журналиста оставлена утром 29мая. В ней идет речь о том, как Бабченко четыре года назалдчудом остался жив.

Он написал, что генерал Кульчицкий, погибший в сбитом возле Славянска вертолете, не взял его на борт того самого вертолета.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал Бабченко.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее Аркадий Бабченко заявлял, что уехал из России ради своей безопасности.