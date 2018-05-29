В спину российского журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в своем доме в Киеве - стреляли неизвестные. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает "УП".

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.

Ранее Айдер Муджабаев сообщил в Facebook, что неизвестные стреляли в Бабченко.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Отвезли в больницу. Ищу в которую, еду туда", - написал он.

Как сообщала "Страна", в Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. Все подробности. Обновляется.

Напомним, что в апреле НСЖУ требовал провести парламентские слушания по вопросам безопасности журналистов.