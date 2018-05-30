Украина остается сторонником введения на территорию Донбасса миротворческой операции под эгидой ООН, подчеркивает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Символика Организации (ООН - Прим.Ред) во многих странах стала последней надеждой для спасения человеческой жизни. Именно поэтому мы вместе с нашими партнерами продолжаем кропотливую работу, направленную на прекращение российской агрессии против Украины. Остаемся сторонниками введения на оккупированную территорию Украины полноценной операции под эгидой ООН для обеспечения условий мирного урегулирования конфликта", - написал глава МИД на странице в Facebook во вторник.

Он также проиллюстрировал свой пост фотографией возложения цветов у мемориала на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

"31 красная роза в память о 31 украинце-миротворце. Именно столько наших героев отдали свои жизни за 26 лет участия Украины в миссиях ООН по поддержанию мира и безопасности во всем мире", - пояснил Климкин.

Министр напомнил, что находится в Нью-Йорке для участия в заседании Совета безопасности ООН.

Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua/

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