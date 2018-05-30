Глава МИД напомнил, что Украина настаивает на введении миротворцев ООН на всю территорию Донбасса
Украина остается сторонником введения на территорию Донбасса миротворческой операции под эгидой ООН, подчеркивает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Символика Организации (ООН - Прим.Ред) во многих странах стала последней надеждой для спасения человеческой жизни. Именно поэтому мы вместе с нашими партнерами продолжаем кропотливую работу, направленную на прекращение российской агрессии против Украины. Остаемся сторонниками введения на оккупированную территорию Украины полноценной операции под эгидой ООН для обеспечения условий мирного урегулирования конфликта", - написал глава МИД на странице в Facebook во вторник.
Он также проиллюстрировал свой пост фотографией возложения цветов у мемориала на территории штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
"31 красная роза в память о 31 украинце-миротворце. Именно столько наших героев отдали свои жизни за 26 лет участия Украины в миссиях ООН по поддержанию мира и безопасности во всем мире", - пояснил Климкин.
Министр напомнил, что находится в Нью-Йорке для участия в заседании Совета безопасности ООН.
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua/
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