Воинские части и подразделения, участвующие в ООС на Донбассе, не открывали и не открывают огонь по целям противника в жилых кварталах.

Об этом заверяет пресс-служба Операции объединенных сил.

"Командование объединенных сил подчеркивает, что подчиненные воинские части и подразделения никогда не вели и не будут вести огонь по целям противника, находящимся в жилых кварталах; никогда не будут создавать опасность для мирного населения", - говорится в опубликованном сообщении на странице операции объединенных сил (ООС) во вторник, 29 мая.

В сообщении также указано, что военные объединенных сил сделают все необходимое для обеспечения безопасности мирных граждан.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в Сети атакуют телеканал, пустивший в эфир обвинение против ВСУ. Журналисты телеканала обвинили в смертельном обстреле силы "ДНР", после чего дали слово матери погибшей девочки. Но та заявила, что их дом обстреляли Вооруженные силы Украины.

Напомним, что опубликовано видео последствий обстрела многоэтажного жилого дома в Горловке.