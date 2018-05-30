Потери Службы безопасности Украины с начала боевых действий на востоке страны составляют 26 сотрудников, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"С начала боевых действий Служба безопасности Украины потеряла двадцать шесть сотрудников - героев, которые самоотверженно защищали родную землю от вражеского нашествия российских агрессоров", - сказал Грицак во время прощания с погибшим в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области полковником Русланом Муляром, сообщается на странице СБУ в Facebook.

Как сообщалось, 27 мая в зоне проведения ООС в Луганской области погибли двое военнослужащих Центра специальных операций "А" ("Альфа") СБУ – подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Группа попала под артиллерийский обстрел.

Ранее "Страна" сообщала, что за сутки на Донбассе погиб один военный и четверо ранены.

Также Турчинов в зоне ООС заявил, что неделя стала рекордной по числу обстрелов.