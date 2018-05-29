В Киеве очередное убийство журналиста. В Днепровском районе, на улице Никольско-Слободской застрелили мужчину, который оказался Аркадием Бабченко - российским журналистом, с 2017 года живущим в Украине.

"Журналиста Аркадий Бабченко убили в киевской квартире. Подтвердили в полиции. Мрак", - написал у себя в Facebook киевский журналист Игорь Бурдыга.

Полиция на своей страничке в соцсети сообщила, что Бабченко скончался в карете "скорой" от полученного ранения. О происшествии сообщила жена журналиста, которая позвонила на 102 и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.

По предварительным данным, Бабченко был ранен в спину.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг гибели известного российского журналиста.

23:09 В сети опубликовали фото убитого Бабченко (не публикуем его из этических соображений). Видно, что журналист уже был в своей квартире, когда ему трижды выстрелили в спину.

23:06 В ООН требуют от Украины быстрого расследования.

"Комитет защиты журналистов призывает власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве вечером 29 мая", - говорится в заявлении.

23:03 "Неважно, найдётся ли в убийстве Бабченко российский или националистический след.

Важно то, что это убийство стало очередным следствием разрушенной системы общественной защиты. В стране, где никто не может чувствовать себя в безопасности", - пишет в Facebook журналист Александр Дубинский.

23:01 Российский МИД сделал заявление по гибели журналиста. Судя по его тональности - Москва обвиняет в этом Киев.

"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников.

Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию", - говорится в заявлении.

22:57 Ситуация у подъезда дома, где жил Аркадий Бабченко.

Facebook, Mykhailo Tkach

22:54 "Пока наши спецслужбы будут заниматься крышеванием и "государственная измена" для личных врагов Гаранта - до тех пор у нас показательно убивать журналистов.

Украина превращается в Сомали - территорию, где нет закона и власти. Это приговор для всей верхушки, которая завтра снова будет говорить, что найти убийц - это для них "дело чести"", - пишет в Facebook нардеп Виктор Балога.

22:48 По данным "Громадского", рассматриваются две версии убийства: работа Бабченко и его гражданская позиция, заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

22:45 Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства журналиста, который, напомним, оставался гражданином Российской Федерайции.

"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в заявлении Следкома.

22:42 У погибшего сегодня Бабченко осталось две дочери.

22:40 "Его убийца - безнаказанность". Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко прокомментировал гибел Аркадия Бабченко:

"Убийства Шеремета, Веремия ничему не научили. Поэтому погиб журналист Бабченко. Его убийца - безнаказанность..."

22:37 В Сети обсуждают недавний твит Бабченко, в котором он говорит об угрозе убийством от некоего "доверенного лица президента". Однако ссылка из этого твита, ведущая на Фейсбук, недоступна. Похоже, сам журналист ее и удалил.

22:32 Юлия Тимошенко - первый политик, который прокомментировал убийство Бабченко и не упомянул Россию. Глава "Батькивщины" потребовала найти преступников.

22:29 Нардеп Антон Геращенко уже пообещал, что "российский след" станет одной из главных версий убийства.

22:23 Глава комитета Рады по свободе слова Виктория Сюмар заявила, что "стиль убийства присущ путинскому режиму".

22:12 Нардеп Антон Геращенко, бывший советником главы МВД, описал, как происходило убийство:

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде.

Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко.

Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу".

22:05 Итак, что известно об Аркадии Бабченко.

Он является одним из самых известных российских военных корреспондентов. Принимал участие в Чеченской кампании, служил гранатометчиком в Вооруженных силах РФ.

В этом качестве он очень похож на Захара Прилепина, который тоже воевал в Чечне и стал известным на ниве военной прозы. Правда, потом судьба развела их по разным идеологическим лагерям.

После войны Бабченко занялся не только писательством, но и журналистикой. Он работал как в печатной прессе, так и на ТВ. Как военный корреспондент освещал и войну в Южной Осетии 2008 года.

Придерживался оппозиционных взглядов, а в 2012 году против него возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам.

После аннексии Крыма Бабченко перешел в крайне радикальную оппозицию действующей российской власти. В 2016 году он заявил, что не жалеет о гибели хора Александрова в авиакатастрофе.

В 2017 году заявил об угрозах себе и своей семье. Жил в разных странах и под конец осел в Киеве, где вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

22:00 В Сети уже пишут, что единственная версия будет - кремлевский след.

А нардеп-радикал Игорь Мосийчук отписался в своем Facebook: "ФСБ не спит!". "Я тоже думаю, что убил Путин", - пишет бывший российский журналист Владимир Федорин.

21:58 В соцсетях пишут, что жена журналиста в момент убийства находилась в другой комнате. При этом самого Бабченко застрелили в спину, утверждает полиция. Снайпер? Или дома был кто-то третий?

21:55 Последняя запись в Facebook журналиста оставлена десять часов назад. Парадоксально - но в ней идет речь о том, как он чудом остался жив.

Он рассказал, как генерал Кульчицкий, погибший в АТО на вертолете, чуть было не взял его в тот самый вертолет. "Погибли 14 человек. А мне повезло", - написал Бабченко в день своей смерти.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается".