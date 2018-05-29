Глава МИД Украины Павел Климкин решительно осудил факт признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-микроблоге министра.

"Решительно осуждаю признание сирийским режимом независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы остаемся верными поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и неизменно стоим плечом к плечу с нашими грузинскими друзьями. Стая союзников РФ всем давно известна".

В заявлении МИД Украины также звучит осуждение решения Сирии относительно признания независимости и установления дипломатических отношений со считающимися оккупированными территориями Грузии - Абхазией и Цхинвальским регионом (Южной Осетией).

"Такие действия являются очередным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права со стороны режима Башара Асада и безусловным свидетельством намерения нынешней сирийской власти угодить кремлевскому режиму. (…) Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии и считает данное решение Дамаска ничтожным с точки зрения международного права", - говорится в заявлении МИД Украины.

"Учитывая откровенно антиукраинскую позицию высшего политического руководства Сирии, Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском", - добавили в МИД.

Фото: twitter.com/pavloklimkin

Как сообщала "Страна", Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Сирией. МИД Грузии сделало соответствующее заявление.

Напомним, что Путин и Макрон 24 мая в Петербурге обсудят урегулирование в Украине, Сирии и Ливии.