В Киеве вечером в квартире на Никольско-Слободской неизвестный открыл стрельбу. На телефон 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен известный журналист.

По информации в социальных сетях, речь идёт об известном журналисте Аркадии Бабченко.

"В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", говорится в сообщении "Обозревателя".

"Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", пишет его бывший коллега Айдер Муждабаев.

"Убит Аркадий Бабченко", пишет журналист Андрей Блинов.

"Журналиста Аркадий Бабченко убили в киевской квартире. Подтвердили в полиции. Мрак", сообщает журналист Игорь Бурдыга.

По информации Киева оперативного, раненного журналиста в квартире обнаружила жена.

Ранее "Страна" сообщила, что Аркадий Бабченко заявил, что уехал из России ради своей безопасности.