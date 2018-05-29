Финальный матч футбольной Лиги чемпионов, который состоялся 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве, не собрал аншлаг на стадионе впервые с 1980 года.

Об этом сообщил журналист Танкреди Пальмери в Twitter.

Впервые с 1980 года на финальном матче турнира не было аншлага. На матче побывали всего 61 561 зритель при вместимости 63 000.

Он напоминает, что последний раз футбольный стадион не был полностью заполнен 38 лет назад на матче Ноттингем Форест (Англия) - Гамбург (Германия).

НСК Олимпийский вмещает 70 тысяч зрителей, но, в свзяи с расширением мест для VIP-гостей и ложы прессы для журналистов, был уменьшен до 63 тысяч. Однако, на матче побывали 61 561 зритель.

Часть болельщиков Реала сдали свои билеты из-за дорогих авиабилетов и цен в гостиницах Киева, а часть фанатов "Ливерпуля" не смогла добраться в Киев в день игры из-за отмены рейсов.

Фото: twitter.com/tancredipalmeri

Как сообщала "Страна", полиция составила два админпротокола на нападавших по факту атаки на болельщиков Ливерпуля в Киеве.

Отметим, что улицы Киева опустели перед финалом Лиги Чемпионов.