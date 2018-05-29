Самый высокий экспортный потенциал среди выращиваемых в Украине ягод - у голубики. Украинские садоводы уже проявляют повышенный интерес к ее выращиванию.

Об этом заявил руководитель проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, передает издание "Агробизнес сегодня".

По его словам, наиболее перспективными рынками сбыта являются страны ЕС. Аграрии в Украине уже выделяют довольно большие площади под голубику - 50 гектаров и более.

Хорев обратил внимание на то, что география экспорта голубики может быть существенно расширена при условии правильного подхода к ее выращиванию.

"На сегодняшний день голубика слишком дорогой продукт для украинцев. Поэтому при отсутствии экспорта внутренний рынок может быть перенасыщен, в результате чего стоимость данной ягоды будет падать", - отметил Хорев.

Между тем при условии развития экспорта стоимость голубики останется на прошлгогоднем уровне.

Как сообщала "Страна", грецкие орехи принесли Украине больше денег, чем все фрукты и ягоды вместе взятые. В 2017 году 31 тыс. тонн продали за эквивалент $101 млн.

Отметим, что весенний град может уничтожить будущий урожай фруктов и ягод. Растения нужно защищать от стихии.